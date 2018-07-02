Başkası adına kredi çeken sanığa 2 yıl hapis

KAYSERİ'de Mehmet S.'nin banka müşteri bilgilerini kullanarak, bir bankadan 10 bin TL kredi çektiği iddiasıyla tutuklu yargılanan kamu işçisi Metin K. (40) 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Metin K. ve tutuksuz sanık Nevzat B. ile avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Son sözü sorulan Metin K. suçsuz olduğunu öne sürerek, "Mehmet, kendi rızasıyla imza attı. Kimseyi dolandırmadım. Şikayet ettiğini bile bilmiyordum. Daha sonra zararını da giderdim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Metin K.'yi 'Sahtecilik' suçundan 1 yıl, 'Dolandırıcılık' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Heyet, aynı davada tutuksuz yargılanan Nevzat B.'nin ise beraatına karar verdi.