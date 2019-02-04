Başkanlıkta 36 yılını dolduran Dökülen, tekrar seçildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Ziraat Odası 15'inci Olağan Genel Kurulunda 36 yıldır başkanlık yapan Ahmet Dökülen güven tazeledi.

Tokat Ziraat Odası 15'inci Olağan Genel Kurulu bir düğün salonunda çoğunluğun sağlanması ile yapıldı. 36 yıldır başkanlık yapan Ahmet Dökülen ile Rüstem Kaya’nın listelerinin yarıştığı seçimlerde 139 delegeden 136’sı oy kullandı. Mevcut Başkan Ahmet Dökülen 96 oy alarak tekrar seçildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Rüstem Kaya 38 oy aldı. Tekrar başkan olarak seçilen Dökülen, tebrikleri kabul etti. Başkan Dökülen, oda başkanı olarak 36'ıncı yılına girdiğini söyledi. Dökülen, ''Rabbim izin verir de 4 yıl görevimize devam edersek 40 yıl oluyor. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Delegelerimize teşekkür ediyorum. Tokatımıza ilimize ve tarımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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