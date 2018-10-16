Başkanlardan enflasyonla mücadeleye destek

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası başkanları Enflasyonla Mücadele Programı'na destek verdiklerini açıkladı.

Enflasyonla Mücadele Programı'yla ilgili Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ile Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu, ortak basın açıklaması yaparak üyelerine çağrıda bulundu.

ITSO'da yapılan açıklamayı ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen okudu. Açıklamada, şöyle denildi:

"Enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız. Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz."

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