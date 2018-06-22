Başkanlar ve Genel Sekreterler GTO'da buluştu

TÜRKİYE Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’nın Ağustos ayında yapılacak seçimli genel kurulu münasebetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa Başkanları ve Genel Sekreterleri, seçimli Genel Kurulda bölgeyi temsil edecek teşekkül ve sandık asil ve yedek delegelerini belirlemek üzere GTO’nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın Ağustos ayında gerçekleştirilecek Genel Kurulunda bölgeyi temsil edecek delegeleri belirlemek üzere bölgedeki Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Ticaret Borsalarının başkanları ile Oda Genel Sekreterleri GTO’nun ev sahipliğinde buluştu. Toplantıya, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Şırnak, İslahiye, Nizip, Birecik, Cizre, Kızıltepe, Nusaybin ve Siverek Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının başkanları ve genel sekreterleri katıldı.

GTO BAŞKANI YILDIRIM’DAN BİRLİK VE ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Toplantının açılışından konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, katılımcılara birlik ve ortak çalışma çağırısında bulundu. Gaziantep Ticaret Odası’nın 120 yıllık mazisiyle Gaziantep’in en büyük ve en köklü çatı kuruluşu olduğunu ve 'birlikte büyümek' düsturunu ilke edindiğini vurgulayan Yıldırım, “Biz, şehrimizi ortak akılla, şehrin ortak menfaatlerine hizmet edecek projeler üreterek kalkındırmayı kültür olarak benimsemiş bir kurumuz. Bu birliktelikten kastımız sadece kendi üyelerimiz ve kendi şehrimiz değildir. Bölgemizin ilerlemesi ve kalkınması için de aynı bakış açısına sahibiz. Bölgemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, üyelerimizin sesini yetkililere birlik içerisinde tek ses olarak iletebilirsek hem çok daha hızlı hem de olumlu sonuçlar alabiliriz. Mülteciler başta olmak üzere bölgedeki kentlerin hem ekonomik hem de sosyal birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, “Bölge iş dünyası olarak her şeye rağmen ayakta kalmak ve üretmek için çalışmaktan vazgeçmedik. Şu gerçeğin altını çizmek isterim ki eğer iş dünyasına üç destek veriliyorsa bu bölgedeki girişimcilere beş destek verilmelidir. Umudumuz, arzumuz bir an önce sınır komşumuzdaki kanın, gözyaşının dinmesidir. Bu savaş sonsuza dek sürmez. Bu insanlık dramı son bulunca Suriye toprakları yeniden inşa edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üstün başarıları sayesinde temizlenen bölgelerin imar hizmetine ve yatırıma ihtiyacı var. İşte savaştan ve terörden arındırılan bölgelerin yeniden imarında ve yapılacak yatırımlarda bölge işadamlarına öncelik ve avantajlar sağlanmalıdır. Bölgemizin refahı ve kalkınması için birlikten kuvvet doğuracak güce sahibiz. Bölge odaları olarak birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Seçimler sonucunda, bölgedeki odaları temsil etmek üzere, teşekkül asil delegeliklerine Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Akdoğan, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıçoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı seçilirken; sandık asil delegeliğine Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Tabur, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, Batman Ticaret ve Sanayi Odasından Mazhar Taşan, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasından Ahmet Aslan ve Şanlıurfa Ticaret Borsasından Mehmet Durmuş seçildi.

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