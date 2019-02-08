Başkanlar işçilerle buluştu

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu Niğde Belediyesi Fen İşlerinde şoför ve operatör olarak çalışan işçilerle bir araya geldiler.

Belediye Başkanı geçtiğimiz aylarda imzalanan toplu iş sözleşmesiyle alakalı işçilerin merak ettiği konulara cevap verdi. Başkan Özkan; “Hepiniz bizim için çok değerlisiniz, hepiniz bizim birer kardeşimiz ve iş arkadaşlarımızsınız sizlerden ve verdiğiniz hizmetlerden dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim. Bir buçuk yıllık belediye başkanlığım görevim boyunca ve öncesinde belediye başkan yardımcılığım süresince hep beraber memleketimiz için hizmet üretme gayretinde olduk. Bu hizmetlerin oluşmasında emekleriniz büyük. Bu emekleriniz karşılığı olarak bende hakkınız olanın alınması yönünde sendikanızın çabasına kayıtsız kalamazdım. Bunun sonucu olarak hem taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız için toplu iş sözleşmesi yaptık. Aynı zamanda eski kadrolular olarak çalışan arkadaşlarımız içinde üye bulundukları sendikanın girişimleriyle ek protokol yapılmasını sağlayarak imza altına aldım. Bu konuda ben sizin emeğinizin karşılığını verdiğim için mutluyum. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmanın çabasında olduk. Bu konuda belediye başkanlığımızda görev süremiz tamamlansa da yine her zaman birlikteyiz" dedi.

İşçilerle buluşmalarına devam eden Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Sendika başkanlığına geldiğimiz günden itibaren işçilerimizin menfaatlerini korumak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkanlar işçilerin istek ve taleplerini dinleyerek sorunları yerinde tespit etmenin önemini vurguladı.

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