Başkanlar bisiklete bindi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin bisiklete bindi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Burdur'da Kent İçi Bisiklet Turu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan tura Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı için Burdur'a gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ile Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı. Bisiklet turu Gazi Caddesi, Armağan İlci Bulvarı, Otogar, Şirinevler, İstasyon Caddesi güzergahında tamamlandı.

Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ahmet Men, "16- 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Burdur Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü olarak 100'ün üzerinde katılımcıyla destek verdik. Amacımız insanları bisiklete yönlendirmek, hareketli kılmak" dedi.

Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Saniye Tok, "Biz Burdur'u hareketlendirmeye başladık. Buna inanıyoruz. Amacımız sürdürülebilirliği sağlamak" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül de "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği belediye başkanlarımız bize destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerine teşekküre ediyorum" dedi.

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