Başkanlar aşurede buluştu

ADANA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde aynı gün düzenlenen Aşure Günü ile Başkanlar Kurulu toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Adana ESOB Eğitim ve Hizmet Binası'nda düzenlenen Aşure Günü'ne katılan, Vali Mahmut Demirtaş, Birlik Başkanı Nihat Sözütek ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Vali Demirtaş, ziyaretinde Başkan Sözütek'in makamında, oda başkanlarıyla yaptığı sohbette sorunları dinledi, çözüm konusunda destek sözü verdi. Vali Demirtaş, hizmet binası girişindeki salonda hazırlanan aşureleri, oda başkanları, genel sekreterler ve işlem için kuruma gelen esnaf ve sanatkarlara ikram ederek takdir gördü. Vali Demirtaş, kendisi de Başkan Sözütek ve oda başkanları ile birlikte aşure yiyerek sohbet etti. Vali Demirtaş, etkinlik sonrası esnafları selamlayarak alkışlarla ESOB'tan uğurlandı.Aşure günü sonrası Şehit Astsubay Çavuş Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu'na, Adana ESOB ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, Türkiye Terziler Federasyonu ve Adana Terziler Esnaf Odası Başkanı Sinan Turhan, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Adana Marangoz - Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Avcı, Adana ESOB Başkan Vekilleri, Adana Yağlı Boyacılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Göktaş, Adana Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası Başkanı Kenan Yılmaz, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Ceyhan Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ünal Kurt, Adana Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş, Kozan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Atlı, Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay, Adana Besiciler Esnaf Odası Başkanı Yusuf Ziya Üçdağ ile Birlik Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile çok sayıda esnaf odası başkanı katıldı.Başkan Sözütek, ülkemizde yaşam şartlarının giderek zorlaştığını, 15 Temmuz'da yaşanan hain FETÖ'nün darbe kalkışmasının ekonomimize verdiği zararlar sürerken, ABD Başkanı Trump'un tweetleriyle yükselen doların yükselişinin de güçlükle durdurulduğunu, sınır komşularımızda yaşanan savaşların, ülkemizde terör değil, huzur isteyen, sağduyulu tüm vatandaşlarımız gibi tüm esnaf ve sanatkârlarımızı da fazlasıyla üzdüğünü ve tedirgin ettiğini söyledi.

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