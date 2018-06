Başkanı Yeşilboğaz: İmar Affı Tasarısı geri çekilmelidir

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kaçak yapıların olası bir depremde can kaybına yol açmaması için İmar Affı Kanun Tasarısı'nın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yeşilboğaz, 27 Haziran 1998'de 144 kişinin hayatını kaybetmesi, binlerce kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Ceyhan depreminin 20'nci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Ruhsatsız yapıların İmar Affı Kanun Tasarısı ile birlikte yasallaşmasının, yaşanması muhtemel bir depremde can kayıplarına neden olacağını belirten Yeşilboğaz, "Deprem kuşağında olan ülkemizde, olası bir depremde meydana gelebilecek felaketi önlemek için kaçak yapılaşmanın önüne geçmek gerekirken, imar affı ile kaçak yapılaşmanın önünün açılması, depreme dayanıksız olan katların devlet tarafından meşrulaştırılması son derece üzücüdür ve tehlikelidir. Kanun dışı uygulamalar yasallaştırılmamalıdır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok sayılmamalıdır. İmar Affı Kanun Tasarısı geri çekilmelidir" dedi.

Yeşilboğaz, Ceyhan depreminde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet de diledi.



(FOTOĞRAFLI)