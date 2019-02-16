Başkan Gökhan'ın eğitime destek ziyaretleri sürüyor

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, eğitime destek ziyaretleri kapsamında Şinasi Figen Bayraktar Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı, okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Başkan Gökhan, okulların fiziki ihtiyaçlarına yönelik talepleri not aldı. Eğitime önem verdiğini her platformda dile getiren Gökhan, imkanlar dahilinde okullardaki eksiklerin veya fiziki ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanmasına özen gösterildiğini belirtti.

Ziyaretler sonunda Başkan Gökhan, her iki okula listesi öğretmenler tarafından belirlenen 65 tane okuma kitabı ile Atatürk posteri hediye etti.

ÇANAKKALE, ()

FOTOĞRAFLI