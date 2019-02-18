Başkan Çetin : Çocuklarınızı spora yönlendirin

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi. Soner Çetin spor yapan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak duracağını vurguladı.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, spor yapan çocukların başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu söyledi. Başkan Soner Çetin, Huzurevleri Mahallesi’ndeki Park Arena Spor Kompleksi’nde Altınordu Futbol Okulu öğrencileri ve aileleriyle kahvaltıda biraraya geldi. Özellikle sporcu çocukların ailelerine seslenen Başkan Çetin, “Spor yapan çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre uyuşturucu kullanma yaşı 9-10’a kadar düşmüş. Çok üzücü bir durum. Mesleğim gereği bu tür suçlarla mücadele etmiş biriyim. Uyuşturucu sorunu sadece polisiye önlemlerle çözülemez. Ailelere de görev düşüyor. Sizlere tavsiyem çocuklarını spor yapmaya teşvik edin. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklardan uzak durur” dedi.SPOR İMKANI SAĞLIYORUZÇukurova Belediyesi olarak çocukların kültür sanat ve bilimler çalışmalar yapması için fırsatlar sağladıklarını, çeşitli çalışmalara sponsor olduklarını anlatan Başkan Soner Çetin, “Üniversitede sponsor olduğumuz bir araç TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi, diğer araç da dünya dördüncüsü oldu. Biz belediye olarak spor yapmak isteyen çocuklarımızı önemli imkanlar sunduk; tenis kortu, basketbol, voleybol sahası, futbol sahayı yaptık. Ayrıca engellilerin spor yapması için de imkan sağladık. İçlerinden şampiyonlar çıktı” diye konuştu.Başkan Çetin, kahvaltı sonrası ailelerle sohbet etti, çocuklarla vakit geçirdi ve kadın takımlarının maçının başlama vuruşu yaptı.

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