Başkana kurbanlı karşılama

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut, hizmet yatırımlarını incelemeye gittiği mahallede vatandaşlar tarafından kurban kesilerek karşılandı.

Kavak Mahallesini ziyaret ederek, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, hizmetlerinden dolayı Kavak mahallesi sakinleri tarafından kurban kesilerek karşılanırken dualar okundu.

Hizmetlerin devamını isteyen Mahalle Muhtarı Hasan Kavak, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Turgut’a teşekkür ederek, "Başkanımızın halkla iç içe olmasından dolayı herkes çok mutlu. Silifke’de ve mahallelerinde çok şeyin değişeceğine bizler tüm kalbimizle inanıyoruz. Kendisi hem doktor hem belediye başkanı. Bir taraftan mahallelere hizmet götürürken diğer taraftan da vatandaşların rahatsızlığına ve hastalığına çare bulmaya, onları tedavileri konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Mahalle olarak başkanımızdan ve hizmetlerinden memnunuz. Ne zaman bir isteğimiz olsa hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Başkanımızla Silifke’nin ve köylerimizin daha güzel ve daha yaşanılır bir şehir olacağına inanıyorum" dedi.

Mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunarak, hizmet yapılan mahalle arası yolları tek tek dolaşan Başkan Turgut, "İlçemizin merkezindeki mahalleler ne hizmet alıyorsa, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz de, aynı hizmeti görecekler. Köyden dönüşen mahallelerimize, asfaltlama ve parke döşeme çalışmalarının yanında, parklar, oyun alanları ve sosyal alanlar yapıyoruz. Çevre düzenlemelerimiz ile de bu köylerimizi daha yaşanılır ve daha güzel hale getiriyoruz. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

Başkan Turgut’u kurban keserek karşılayan vatandaşlar ise mahallenin ilk kez böyle hizmetlere kavuştuğunu, yollarının ilk defa parke olduğunu söyleyip teşekkür etti.

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