Başkan Zolan, Çameli'de vatandaşlar ve partililerle buluştu

DENİZLİ'nin AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Çameli Kaymakamı İsmail Sancak'ı ziyaret eden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, daha sonra Çameli Belediyesi, AK Parti ve MHP'nin Çameli ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. Çameli'nde esnaf ziyaretleri de yapan Zolan'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımlarını anlatan Zolan, ilçeye bağlı mahalleleri de unutmadı. Gece geç saatlere kadar devam eden Çameli programı kapsamında Başkan Osman Zolan, kırsal Karabayır, Akpınar, Sarıkavak, Ericek, Kirazlıyayla, Elmalı, Gürsu, Arıkaya, ve Sofular Mahalleleri'ni de ziyaret ederek vatandaşları dinledi, yatırımlarını anlattı. Zolan, Çameli'nin yapılan yatırımlarla birlikte kabuğunu kırdığını belirterek, "Büyükşehir kararı alındığında vatandaşlarımızın kafasında belirsizlik vardı. 'Denizli'nin merkezinden Çameli'nin en uç mahallesine hizmet gelir mi, nasıl gelir? Sıkıntı çekeriz, zorluk çekeriz. Bizim işlerimiz görülmez, hizmet gelmez' şeklinde düşünce vardı. Çok şükür bugün dönüp geriye baktığımızda, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde 'İyi ki büyükşehir olmuşuz' şeklinde olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü dokunmadığımız, hizmet etmediğimiz hiçbir mahallemiz yok Her yere arzu edilen, istenilen ve ihtiyaç olan hizmetleri götürdük. Sorunları tek tek çözerek bugünlere geldik" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF