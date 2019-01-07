Başkan Zolan bilardo oynadı, vatandaşları dinledi

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi ilçe ziyaretlerine Acıpayam ile devam etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan, girdiği bir kahvehanede bilardo oynadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Acıpayam İlçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan'a ziyareti sırasında AK Partili Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı ve beraberindekiler eşlik etti. Alaattin Mahallesi'nden başladığı ziyaretlerine Başkan Zolan, sırasıyla Yeşildere, Yumrutaş, Dodurga, Yazır, Gümüş, Kumafşarı, Dedebağı ve Darıveren Mahalleleri ile devam etti. Gittiği mahallelerde ilgi gören Zolan, Acıpayamlılar'ın istek ve önerilerini dinledi.

Başkan Zolan, Darıveren Mahallesi'ni ziyaretinde bir kahvehaneye de girdi. Burada bilardo oynayan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan, bir ara ıstakayı alıp, bilardo oynadı.

Denizli'de uzun yıllardır yapılmayan işleri yaptıklarını dile getiren Başkan Zolan, "Hem Acıpayam Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımız için gece gündüz hizmet ediyor. 5 yılda belki 20 yıllık iş yaptık. Sizlerin taleplerini yapma konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Şehrimize 15 yıl önce gelenler bugün 'Denizli'ye ne olmuş' diyor. Biz gayret ettik, çalıştık. Sizler de bize güvendiniz güveninizi boşa çıkarmamak için hep birlikte yürüdük. Çok şükür nimetlerini de meyvelerini de Denizli olarak alıyoruz. Eserler bırakıyoruz" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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