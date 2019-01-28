Başkan Zeydan Karalar İmamoğlu’da

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın İmamoğlu’ndaki düğün daveti mitinge dönüştü.Emine-Mehmet Baygut’un düğünü için CHP İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse tarafından ilçeye davet edilen Başkan Zeydan Karalar, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada konuşan Karalar, "Kasım kardeşim de bende resmi olarak CHP’nin adayıyız ve partimiz CHP ama ikimizde halkın adayıyız. İmamoğlu’nda gördüğümüz bu sevgi ve coşku bizim umutlarımızı bir kat daha arttırıyor. Bizler Seyhan Belediyesi’nde nasıl herkesi kucaklayan hizmet anlayışıyla yöneticilik yaptıysak bundan sonrada öyle olacak. 7 düvele hizmet nasıl olur? Belediyecilik nasıl yapılır? Hepsini göstereceğiz.”

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