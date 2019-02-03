Başkan Zeydan Karalar çalışmalarını Ceyhan’da sürdürdü

ADANA,()-ADANA Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan’da Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Başkan Zeydan Karalar, kalabalık ve coşkulu kitle tarafından karşılandı. Binlerce kişinin sevgi gösterisinde bulunduğu açılış törenine CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ayhan Bitirgeç, İYİ Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sedat Akkuş da katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, Ceyhan’ın geçmişiyle bugününün kıyaslandığında bir kan kaybının yaşandığını vurgulayarak, bu kan kaybının durdurulması gerektiğini söyledi. Seyhan’da yaptıkları hizmetlerin Büyükşehir’de yapacaklarının küçük birer örneği olduğunu ifade eden Başkan Karalar, Kozan ve Ceyhan’a hafif raylı sistem düşündüğünü de açıkladı. Ceyhanlıların en fazla yakındığı konu olan bozuk yolların kendi dönemlerinde sonlanacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Belirli bütçeyle Seyhan’da gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmasını hepiniz biliyorsunuz. Büyükşehir bütçesiyle bu yolların sorununu çözeriz” dedi.

Koordinasyon Merkezi’nin açılışının gerçekleştirilmesinin ardından Başkan Zeydan Karalar ve beraberindekiler esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

FOTOĞRAFLI