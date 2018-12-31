Başkan Yücel yeni yıl mesajı

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşın yeni yılını kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşların yeni yılını kutladı. 2018 yılının hizmet yılı olduğunu söyleyen Başkan Yücel, "2014'te vatandaşlarımızın teveccühüyle birlikte bütün benliğimizle üzerimize aldığımız sorumluluğu, bu sene de ilk günkü istek ve heyecanla yıl içerisinde yapmış olduğumuz projelerimizle 2018'i de hizmet yılı olarak geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tecrübeli, birbiriyle kenetlenmiş ekip arkadaşlarım ve ben her yıl olduğu gibi halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu düşüncesinden ayrılmadan vatandaşlarımızın hizmetkarı olduk" dedi.

2014 yerel seçimlerinde vatandaşlara verdiği taahhütlerin dışında da birçok projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Yücel, "Yalnızca yol, köprü, altyapı çalışması yapan belediye zihniyetini aşarak şehrimizi sosyal donatı alanlarıyla donattık; eğitime verdiğimiz destekle geleceğimizi güvence altına aldık. Verdiğimiz taahhütlerin dışında da projelere el attık. Alanya'nın 37 yıllık teleferik hayalini gerçekleştirdik. Alanya'mızın ihtiyacı yeni belediye binası inşasına başladık ve meydan projemizi ihale aşamasına getirdik. Onlarca hizmet, yüzlerce yeni projemizle 2019'da da Alanya halkına hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

2019'un Alanya için hayırlara vesile olmasını da dileyen Başkan Yücel, şöyle dedi:

"2019'un öncelikle Alanya'mız adına muhteşem bir yıl olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı, bereketli ve mutlulukla dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Hepimizin adına kalbimizde sevginin, evimizde huzurun, işimizde bereketin dolu dolu olduğu güzel bir yıl olsun."

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