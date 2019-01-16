Başkan Yücel vatandaşlarla buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Küçük Hasbahçe, Büyük Hasbahçe ve Bektaş mahalleleri sakinleriyle buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her hafta bir bölgeye giderek vatandaşları dinleyen Başkan Yücel, 3 mahallenin vatandaşlarıyla buluşarak, onların talep ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i coşkuyla karşılayan vatandaşlar, salonu yine doldurdu. Alanya'ya yapılan hizmetlerin yer aldığı tanıtım videosunun yayınlandığı sinevizyon gösteriminin ardından Başkan Yücel, sahneye gelerek açılış konuşmasını yaptı.

YÜCEL, VATANDAŞLARIN SORULARINI YANITLADI

Başkan Adem Murat Yücel, açılış konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini dinledi. Söz alan vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Yücel, sorunların en kısa zamanda ivedilikle çözüleceğini iletti. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin görev ve sorumluluk yetkisi alanında olmayan bölgeler için de vatandaşlardan fazlaca şikâyet alırken, halkın taleplerini ilgili mercilere ileterek takipçisi olacağını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, olumsuz hava koşullarına rağmen salona gelerek talep ve önerilerini ileten vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlar da hizmetler ve yapılacak yeni projeler için Başkan Yücel'e teşekkür ederek kendisini coşkulu alkışlarla uğurladı.

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