Başkan Yücel, vatandaşları dinledi

ANTALYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı ve Payallar mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Payallar Düğün Salonu'nda düzenlenen mahalle toplantısında, Konaklı ve Payallar mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Başkan Yücel, toplantı alanına gelişte, 'Adem Başkan İlerle, Batı Gençlik Seninle' sloganlarıyla karşılandı. Mahalle sakinlerini selamlayan Başkan Yücel, daha sonra belediye hizmetlerini sinevizyon gösterimi eşliğinde anlattı. Adem Murat Yücel, açılış konuşmasının ardından vatandaşların sorularını da cevapladı. İstişare toplantısına katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yücel, "Salonlara sığmayan bedenleriniz, Alanya'ya sığmayan sevdanız için binlerce kez teşekkür ediyorum. Sizlerin teveccühüne mazhar olabilmek için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

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