Başkan Yücel, vatandaşları dinledi

ANTALYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi'nde düzenlenen istişare toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, istişare toplantısında belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı toplantıda Başkan Yücel, sinevizyon eşliğindeki sunumunun ardından vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Yücel, vatandaşlardan gelen talepleri not ederek çözümü noktasında talimat verdi.

Başkan Yücel; "Biz çalıştık, ürettik, ürettikçe güçlendik, güçlendikçe de halkımızın refah seviyesini arttırdık. Daha da arttıracağız" dedi.

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