Başkan Yücel vatandaşla buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Okurcalar ve İncekum mahallesinde oturan vatandaşlarla buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her hafta bir bölgeye giderek vatandaşları dinleyen Başkan Yücel, Okurcalar kapalı pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı toplantıda Alanya'da yapılan hizmetlerin yer aldığı tanıtım videosunun yayınlandığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Okurcalar, İncekum ve çevre mahallelere düğün salonu müjdesini verdi. Yücel, "İncekum Mahalle'mizde vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir düğün salonu inşa edeceğiz. Projesini hazırladık, ihalesini 8 Ocak'ta gerçekleştirdik. 1.5 milyon TL'ye bitirilecek olan merkezdeki Eşgilik Düğün Salonumuz tarzında yarı açık hizmet verecek düğün salonumuzu hem İncekum bölgesinin hem de çevresindeki mahallelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak şekilde tasarladık. İnşallah en kısa zamanda inşaatına başlayıp, sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

'OKURCALAR'A 4 DÖNÜMLÜK PARK YAPACAĞIZ'

Sözlerine Okurcalara yapılacak olan parkla devam eden Başkan Yücel, "Okurcalar'a D400 kenarı kapalı pazar alanı çaprazına 4 dönümlük bir alana çok büyük bir park yapıyoruz. Basket sahası, mini futbol sahası, fitness aletleri, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları olan parkımızın projesi hazır. İnşallah bir iki hafta içinde parkımızın yapımına başlıyoruz. Park ve yeşil alanlarımızın arttırılmasına çok önem verdik. Bölgede yeşil alanların sayısını eskiye oranla 3 kat arttırdık" diye konuştu.

Vatandaşların soru, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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