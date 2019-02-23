Başkan Yücel vatandaşla buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesi'nde vatandaşla buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her hafta farklı mahallelerde düzenlediği toplantı programına kaldığı yerden devam ediyor. Alanya'da her mahalleye giderek vatandaşın şikayet ve isteklerini dinleyen Başkan Yücel, Çıplaklı Düğün Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

'ÇIPLAKLI MAHALLEMİZE SPOR TESİSİ'

Çıplaklı Mahallesi'ne yapacağı hizmetlerden bahseden Başkan Adem Murat Yücel, "Kasapoğlu Kereste karşısına bir spor tesisi kazandırıyoruz. Belediyemize tahsisini gerçekleştirdik. 10 dönümlük alana yapacağımız bu tesiste resmi spor müsabakalarının yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz her türlü sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekler" dedi.

'OBA ÇIPLAKLI KAVŞAK BAĞLANTISI DÜZENLENDİ'

Çıplaklı Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden bahseden Başkan Yücel, "Oba Çıplaklı kavşak bağlantısı düzenlendi. Bir ay içerisinde yeni kavşak düzenlenmesi ve yol açılması gerçekleştirilecek. Seçimden önce başlanan 18 uygulaması tamamlandı. Tapular teslim edildi. Okulun doğu tarafında bulunan suyun gözü diye tabir edilen alandaki vatandaşlarımızın mahkemelik olan problemini çözmek için plan tadilatı yapıldı. 18. madde uygulamasına başlandı" diye konuştu.

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