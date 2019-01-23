Başkan Yücel vatandaşla buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tepe Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her hafta farklı mahallelere giderek vatandaşlarla buluşmaya, onların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Yücel bu hafta ilçedeki bir restoranda Tepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Adem Murat Yücel, sohbet ortamı oluşturarak mahalle sakinleriyle keyifli dakikalar geçirdi. Vatandaşın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Yücel, sorunları, istek ve önerileri dinledi.

'YOL MEDENİYET DEMEKTİR'

Başkan Adem Murat Yücel, "Tepeli vatandaşlarımızın dönemimize kadar belediyemize yaptığı talepleri bu dönemde hayata geçirdik. Tepe Mahalle'mizdeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Yol demek medeniyet demektir. Öncelikle Tepe Mahalle'mizde şimdiye kadar açılamayan tüm imar yollarını hizmete açtık. Açmaya devam ediyoruz. Dönemimizde Tepe Mahallesi'nde 10 kilometre civarında yol açtık. Bektaş ve Tepe'nin ikinci alternatif yolunu hizmete soktuk. Sıcak asfaltını yaparak hizmete açtık. Böylelikle ulaşımda kolaylık ve rahatlama sağladık" dedi.

Kültüreller ve manevi değerlerin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, "Tepe Mahalle'mizde Tıraşlı Çeşmesi mevkisindeki Merkez Camii'nin yapılması için ne gerekiyorsa yaptık. Yine okullarımızın taleplerini karşılama noktasında üstümüze düşeni gerçekleştirdik. Mezarlık yolunu da genişleterek hizmete açtık. Tepe Mahalle'mize Kurşunlu bölgesine en kısa sürede bir park kazandıracağız. Muhtarımla yer belirledik. Fen işlerimiz dolgu çalışmasını yaptıktan sonra park bahçeler ekibimiz de en kısa sürede parkı yaparak siz mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak. Tepe Mahalle'mizi yeni sosyal alanlar ve parklara kavuşturacağız" dedi.

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