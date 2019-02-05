Başkan Yücel Sugözü'nde vatandaşla buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her hafta farklı mahallelerde düzenlediği toplantı programına Sugözü Mahalle sakinleriyle buluşarak devam etti.

Her hafta bir mahallede hizmet bilgilendirme toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sugözü Mahallesi'nde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Vatandaşlar Başkan Yücel'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

'ULAŞIMDA KONFOR VE KALİTE SAĞLAYACAĞIZ'

5 yıllık hizmet döneminde mahallelere hizmet planlaması yaparken yol, altyapı, imar bütünlüğü ve sosyal alanlara öncelik verildiğini söyleyen Başkan Yücel, "Kuzey Alanya, yıllardır hizmet alamayan Alanya'nın en sıkıntılı bölgelerinden biriydi. Biz öncelikle yolu olmayan, sosyal alanları olmayan ve imar sıkıntısı yaşayan Sugözü Mahallesi'nin bu sorunlarını çözdük. Sugözü Mahallesi'ndeki en önemli projelerimizden birisi, Dinek'ten 30 metrelik yolu Telekom'un kuzeyinden mevcut 30 metrelik yola bağlayacağız. Böylelikle Sugözü Mahalle'mize ulaşımda konfor ve kalite sağlayacağız" dedi.

Başkan Yücel, "Yine, Sugözü Mahalle'mizin de istifade ettiği 30 metrelik yol kenarında Sak Irmağı Projesi kapsamında Sak Deresi'ni ıslah ederek çevresinde bölge halkımız için çok büyük bir sosyal alan kazandırdık. Park, dinlenme, yürüyüş ve spor alanlarıyla Sak Parkımız herkesin beğendiği, ortak bir buluşma noktası oldu. Yine mahallemize Ömer Halisdemir Çocuk Parkı'nı ve Düş Bahçesi Çocuk Parkı'nı kazandırdık. Küçükhasbahçe ve Sugözü Mahalle'miz için çarşamba günleri halk pazarının kurulmasını sağladık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI