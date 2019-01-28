Başkan Yücel seraları gezdi

ANTALYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede fırtınadan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlardan bilgi aldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fırtına nedeniyle zarar gören kırsal bölgeleri ziyaret etti.

Toslak Mahallesi'nde oluşan hortumdan zarar gören seraları gezen Başkan Yücel, üreticilerle görüştü. Bölgede 20 üreticiye ait 30 dekarlık domates ve salatalık serasının zarar gördüğünü kaydeden Başkan Yücel, ürünlerin telef olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini elimizden geldiğince gidermeye çalışacağız. Üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Allah daha büyük felaketlerden korusun" dedi.

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