Başkan Yücel öğrencilerle buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eko Okul Programı kapsamında Hacıkura İlkokulu'nu ziyaret etti.

Eko Okul Programı kapsamında kendisiyle röportaj yapmak isteyen Hacıkura İlkokulu öğrencileriyle buluşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynakları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Adem Murat Yücel, Eko Okul Programı kapsamında 2. yıllarında 'Enerji' konu başlığını işleyen Hacıkura İlkokulu'na Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdogmuş ve teknik ekibiyle yaptığı ziyarette çevre üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Yücel, çevreci belediye anlayışı ile yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Söyleşide Alanya'nın çevre konulu çalışmalarına değinen Başkan Adem Murat Yücel, çevreci belediye anlayışı ile yürütülen her türlü projeden Alanya ortak paydasında tüm imkânların seferber edileceğini söyledi. En büyük yatırımın eğitimle çevreye olduğunu ve bunu çok önemsediklerini belirten Başkan Yücel, çevre koruma faaliyetlerinde başarılı şekilde çalışıldığını belirtti.

Söyleşide öğrenciler de enerjiyle ilgili proje taleplerini iletti ve kendilerinin yaptığı enerji alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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