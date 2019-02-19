Başkan Yücel öğrencilerle buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Eko Okul Programı kapsamında iki senedir biyoçeşitlilik üzerine çalışan Alanya Obaköy İlkokulu'nu ziyaret etti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Eko Okullar Programı kapsamında 4 yıldır faaliyet gösteren Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencileri biyolojik çeşitlilikle ilgili yaptıkları çalışmaları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile buluşturdu. Çevre söyleşisi kapsamındaki programa Obaköy İlkokulu Müdürü Zeki Bilgin, Eko Okul Koordinatörleri ve Eko Team öğrencileri katılım sağladı. Belediye Başkanı Yücel, çevre konularında eğitimin önemi, biyoçeşitlilik uygulamaları ve yerel yönetim olarak yürütülmekte olan çevre faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Eko Team öğrencileri yapmış oldukları limon çekirdeğinden limon ağacı yetiştirme, atık malzemelerden kıyafet tasarlama, çevreyle ilgili gerçekleştirdikleri teknik geziler, yumurta kabuğu, muz kabuğu ve çay posası ile organik gübre hazırlama etkinlikleri hakkından bilgiler paylaştı.

BİRİKİMLER ÇOCUKLARA AKTARILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir ziraat mühendisi olarak, Eko Okullar Programı kapsamında işlenen biyoçeşitlilik konusu hakkındaki bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler Belediye Başkanı Yücel'in bakış açısını öğrenmek amacıyla çeşitli sorular yöneltti. Öğrencilerin meraklı sorularına detaylı ve net şekilde cevap veren Yücel, ilerleyen günlerde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek eko projelerle ilgili bilgi aldı.

ÇEVRECİ UYGULAMALARDAN BAHSEDİLDİ

Başkan Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi güneş enerji santralleri, sıfır atık projesi, atık piller ve bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaşımı yaptı.

Söyleşi kapsamında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da öğrencilerin çevrenin korunmasına dair bilgi edinmek istedikleri çalışmalarla ilgili soruları cevaplayarak, eko okul programlarına katılım düzeyinin gerek okul bazında gerekse de proje bazında arttırılması yönünde planlamalar yaptıklarını ifade etti.

ÖĞRENCİLER YAPTIKLARI ÇALIŞMALARDAN BAHSETTİ

Yeşil Bayrak sahibi Obaköy İlkokulu öğrencileri iki senedir yürüttükleri biyoçeşitlilik hakkında yaptıkları atölye çalışmaları ve bilgilendirme panoları hakkında sunumlarını paylaştı. Yürütmekte oldukları çevre programının konu başlığına dair hazırladıkları eylem planları hakkında bilgi veren Eko Okul Koordinatörleri ve öğrenciler okul bahçesinde oluşturdukları etkinlik alanını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e tanıttı.

BAŞKAN YÜCEL'DEN ÖĞRENCİLERE ÇEVRECİ BEZ TORBALAR

Söyleşi sonunda Belediye Başkanı Yücel, Sıfır Atık Projesi kapsamında Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan Çevre Dostu Bez Torbaları başarılı uygulamalarından dolayı öğrencilere hediye etti.

Eğitim alanında yapılan en iyi uygulama bazlı projelere desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Yücel, bu tür eko projeler konu başlığında öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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