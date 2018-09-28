Başkan Yücel, kız yurdunda ailelerle buluştu

ANTALYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Kız Öğrenci Yurdu'nda, kız çocuklarının aileleriyle bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla hizmete kazandırdığı Oba Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin velileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, kırsal bölgelerde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla eğitime kazandırdıkları yurdun, konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmadığını söyledi. Öğrenci ailelerinin talep ve önerileri dinleyen Başkan Yücel, yurdun öğrenciler için her şeyin düşünülerek yapıldığını söyledi.

Yurtta öğrencilerin barınma, çamaşır yıkama-kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği, kütüphane, dinlenme, bilgisayar odası, oyun-eğlence grupları ve okul servisi gibi birçok hizmetten yaralandığını ifade eden Başkan Yücel, matematik, Türkçe ve İngilizce etüt hizmetinde verildiğini kaydetti.

17 personelle öğrencilere kaliteli bir hizmet sunan ve 120 kişi kapasiteli yurtta şu an 106 kız öğrencinin kaldığına işaret eden Başkan Adem Murat Yücel, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabildiği yurdun Alanya Belediyesi'ne yıllık maliyetinin ise 1 milyon lira olduğunu kaydetti.

'ÇOCUKLARINIZ BİZLERİN EN KIYMETLİ EMANETİ'

Yeni kayıt olan kız öğrencilerin velilerine yurdu tanıtan Başkan Yücel, kız yurdunun konfor bakımından 5 yıldızlı bir oteli aratmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu yurdu yaparken önceliğimiz kırsal mahallelerdeki kız çocuklarımızın ulaşım ve barınma sorunuydu. Çok şükür dört dörtlük bir kız yurdunu kısa sürede hizmete kazandırdık. Önceliğimiz onların aile sıcaklığında kaliteli bir yaşam sürmesi. Gerek görevli arkadaşlar gerekse müdürlerimiz öğrencilerimizle yakından ilgileniyor. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar, sizlerin bizlere en kıymetli emaneti."

Kız çocuklarının sorunlarını tespit etmede ailenin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, velilerden gelen talepleri tek tek not alarak çözüm önerilerini onlarla birlikte değerlendirdi.

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