Başkan Yücel, Kestel'de vatandaşları dinledi

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestel Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi, projelerini anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestel Düğün Salonu'nda düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşları dinledi. Vatandaşları taleplerini belirterek, çözümü noktasında destek istedi. Başkan Yücel ise istekleri not alarak ilgili birimlere yönlendirdi. Başkan Yücel daha sonra belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kestel'de doğup büyüdüğünü belirten Başkan Yücel, "Biz sizlerle aynı havayı soluduk, aynı yörenin, aynı kültürün insanlarıyız. Birbirimizi yine en iyi bizler anlarız" dedi.

İsa Küçülmez Caddesi'ni prestij cadde olarak düzenlediklerini söyleyen Başkan Yücel, "Kaldırımıyla, parkesiyle, ağaçlandırması, peyzajıyla, bisiklet yolu ile Avrupa standartlarında Kestel'in çehresini değiştiren bir düzenleme yaptık. 1700 metre uzunluğundaki prestij caddesi Kestel'in hem ticaret hem de sosyal hayatının gelişmesine katkı sağladı" dedi.

'KESTEL DEĞERİNE DEĞER KATACAK'

Yaylalı Mahallesi'ne ok amaçlı salonu yapacaklarını kaydeden Başkan Yücel, "Muhtar evi de kazandırıyoruz. İnşaatı tamamlandı, inşallah kısa süre sonra hizmete açacağız. 300 kişiye aynı anda hizmet edebilecek çok amaçlı salonumuzda vatandaşlarımız düğün, cenaze, toplantı gibi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Çocuklar için oyun gruplarının yer alacağı 3 bin m2'lik alanda yetişkinler için de dinlenme yerleri yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Yücel, 20 hektarlık bir alana yapılacak Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nin planlamalarını tamamladıklarını, mülkiyet sorunlarını çözdüklerini kaydetti. En az 50 yıl hizmet verecek şekilde planlanan Akdeniz Sanayi Sitesi'nin yapımına başlandığını ifade eden Başkan Yücel, "Şu an şehrin merkezinde kaldığı için işlevselliğini kaybeden Sanayi'nin Kestel'e taşınması ile Kestel'in cazibesi artacak, Kestel değerine değer katacaktır" dedi.

EĞİTİMİN MERKEZİ KESTEL

Adem Murat Yücel, Kestel'de eğitim alanında da yatırımlar yapacaklarını söyledi. Hayırseverlerin desteğiyle 6 milyon TL'lik yatırımla Kestel Akdeniz Anadolu Lisesi'ni yaptıklarını kaydeden Başkan Yücel, "Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman dediğim gibi eğitim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir" dedi.

'YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ TOROSLARDA DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Başkan Yücel, "14 yıl önce başlattığımız Gökbel Yaylası Yağlı Güreş Festivalimiz ile hem Kestel hem de Gökbel'in adını tüm Türkiye'ye duyurduk. Gökbel Güreş Festivali artık Kırkpınar ve Elmalı'dan sonra en büyük güreş organizasyonudur. Gökbel ve çevresindeki yaylalara vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşmasını sağladık. Aynı zamanda 500 kişilik cami ve çarşı kazandırıyoruz. İnşaatı tamamlandı. İnşallah gelecek dönem Gökbel'de yaşayan vatandaşlarımızın da istifade edeceği çarşımızı sosyal alanları ile hizmete açacağız. Yörük kültürünü Toroslarda devam ettireceğiz" diye konuştu.

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