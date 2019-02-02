Başkan Yücel Hataylılarla buluştu

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hatay Kültür Ve Dayanışma Derneği'nin (HA-DER) tanışma ve dayanışma gecesine katıldı.

Alanya'da yaşayan Hataylıların 3 ay önce kurduğu HA-DER tarafından 1. Alanya Tanışma ve Dayanışma Gecesi düzenlendi. Derneğin açılışını kutlamak ve tanışmak amaçlı organizasyonda yerel sanatçı Muhterem Türüv yöreye ait şarkılar seslendirdi. Derneğin gecesine Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Emniyet Müdürü Alper Avcı da katıldı.

Gecede konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'mız 79 milletten 17 bin yerleşik yabancının yaşadığı, 99 milletten ziyaretçinin olduğu, 81 vilayetten göç alan, çeşitli dinlerin, dillerin, kültürlerin ve medeniyetlerin oluşturduğu en huzurlu, en mutlu, en güvenli şehirlerinden birisi. Hataylılar ortak değerlerini ve kültürlerini yaşamak, yaşatmak için dernek kurdu. Hataylılarla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Mutluluğumuz, huzurumuz, birliğiniz ve birliğimiz daim olsun" dedi.

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