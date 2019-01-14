Başkan Yücel'den çevreci okula ziyaret

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018-19 eğitim ve öğretim yılı Eko Okul Programı kapsamında bu yıl ilk defa anaokulu kategorisinde programa başvuru yaparak çalışmalara başlayan, Alanya Mahmutlar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çevre çalışmaları kapsamında bu yıl ilk kez bir anaokuluna Eko Okul Programı uygulandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı uygulamada minik öğrenciler belediye başkanıyla sohbet ederken, merak ettiklerini kendisine sordu.

SIFIR ATIK BİLEŞENLERİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık pillerle ilgili Alanya Belediyesi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımı yaparken, Mahmutlar Anaokulu Okul Müdürü ve Eko Okul Koordinatör öğretmenleri ve öğrencilerinin çevrenin korunmasına dair yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'KATILIMLARI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Alanya kent ölçeğinde Eko Okul Programı kapsamında bu yıl ilk defa bir anaokulunu programa dahil etmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, bunun bir başlangıç olduğunu, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında miniklerle yürütülen bu kıymetli çevre programına katılımların artmasını hedeflediklerini belirtti.

'ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Alanya Mahmutlar Anaokulu Müdürü Feride Karabulut da okul genelinde yapılan çevreci çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşarak, Eko Okul Programı'na dahil olan ilk anaokulu olmanın verdiği sorumluluğu taşıdıklarını, bundan sonraki süreçte de yürüttükleri çevre çalışmalarıyla örnek olmaya devam edeceklerini anlattı.

BAŞKAN YÜCEL'DEN MİNİKLERE BAŞARI ROZETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından öğrencilere başarılı çevre çalışmaları ve çevre bilgilerinden dolayı 'Çevre Dostu Öğrenci' rozeti takılmasıyla Mahmutlar Anaokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen çevre sohbeti tamamlandı. Eko Okul Programı kapsamında çevre bilincinin geliştirilmesi ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşımının daha yoğun yapılacağı yeni bir çalışma döneminin bilgisini veren Başkan Adem Murat Yücel, 2018-19 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde söz konusu yeni çalışma programıyla öğrencilerle bir araya gelmeye devam edileceğini kaydetti.

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