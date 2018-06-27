Başkan Yücel Çinlilerle sözleşme imzaladı

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin Çin'deki kardeş şehri Fushun Belediye Başkanı Yang Wei ile turizm, kültür, sanat, ticaret, spor ve eğitim gibi konuları kapsayan çok yönlü bir sözleşme imzaladı. Başkan Yücel, "Bu sözleşmeyle aramızdaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Fushun Belediyesi ile her anlamda sağlam bir köprü kurduk" dedi.

Alanya Belediyesi ve Çin'in Fushun Belediyesi arasında önemli imzalar atıldı. 18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali için Alanya'ya gelen Fushun Belediye Başkanı Yang Wei ve beraberindeki ekip, Alanya'da bir dizi inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından şehre hayran kalan Başkan Yang Wei ve ekibi spor, eğitim, sanat, ticaret, turizm ve kültür gibi çok kapsamlı konularda ortak çalışma yapmak için Alanya Belediyesi ile sözleşme imzalama kararı aldı. Önceki gün Başkan Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret eden heyetle karşılıklı imzalar atıldı. Çinli heyete Fushun Belediye Başkanı Yang Wei önderlik ederken ona Wanghua Bölgesi Belediye Başkanı Liu Zhanming, Fushun Belediyesi Ticaret Odası Genel Müdürü Qi Benyi, Fushun Belediyesi Kültür Müdürü Wu Yaohua, Xinfu Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Ji Lidong, Fushun Belediyesi Ticaret Odası Çalışanı Jin Yuming eşlik etti.

'ALANYA, KÜLTÜR VE TARİH AÇISINDAN EŞSİZ BİR ŞEHİR'

Fushun Belediye Başkanı Yang Wei, Alanya'nın tarih açısından eşsiz bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz Çinliler, şehir dışına çıktığımızda ilk ziyaret ettiğimiz yer tarihi mekanlardır. Alanya da incelediğim kadarıyla adeta bir tarih müzesi. Bizim şehrimiz yeşilliği ve nehirleriyle ünlü. Burası ise hem tarihi hem de güneşi ve deniziyle ünlü. Bu bakımdan 2 şehir arasında spor, eğitim, sanat, ticaret, turizm ve kültür vb. alanlarda ortak fayda sağlayabileceğimizi düşündük. Anlaşmamızın şehirlerimiz adına hayırlı olmasını dilerim."

'ASYA PAZARI DA TURİZMİMİZ ADINA ÖNEMLİ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Alanya'mızın turist profili genel anlamda Avrupalı. Asya ülkelerinden gelecek misafirlerimiz de bizler için önemli. Bu anlaşmayla turizm açısından yeni bir pencere açtığımızı düşünüyorum. Anlaşmamız, Çin'deki kardeş şehrimiz Fushun Belediyesi ile dostluğumuzu pekiştirmek, iki şehrin iletişimini kuvvetlendirmek, spor, eğitim, sanat, ticaret, turizm ve kültür vb. alanlarda ortak fayda sağlamayı kapsıyor. Attığımız bu imzaların şimdiden hem kardeş şehrimiz Fushun'a hem de Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

İmzaların ardından Fushun Belediye Başkanı Yang Wei Başkan Yücel'e geleneksel hediyeler takdim ederken Başkan Yücel de mevkidaşına Alanya görseli bulunan gravür hediye etti.

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