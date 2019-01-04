Başkan Yücel, Cikcilli'de vatandaşları dinledi

ANTALYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini diledi, projelerini anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, düzenlediği mahalle toplantılarında vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Cikcilli Düğün Salonu'nda düzenlenen mahalle toplantısına yaklaşık 1000 kişi katıldı. Salona gelirken meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Yücel, vatandaşları selamladı.

VATANDAŞLAR MEŞALELERLE KARŞILADI

Alanya Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların sinevizyonla anlatılmasının ardından vatandaşlar taleplerini Başkan Yücel'e anlattı. Yaklaşık 5 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlara verilen taahhütlerin dışında da büyük hizmetler yaptıklarını kaydeden Başkan Yücel; "Göreve geldiğimiz günden bugüne sizler için çalıştık. Sizlerin talepleri bizim hizmetlerimizde birincil referans oldu. Şehrimizdeki eksik yönleri tespit edebilmek adına çözüm yollarını üreteceğimiz bu tür mahalli toplantılar çok önemli. Buraya siyaset konuşmaya değil, sizleri dinlemeye ve mahallenizin sorunlarını öğrenmeye geldim" dedi.

'TALEPLERİNİZİ ÇÖZMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Adem Murat Yücel, açılış konuşmasının ardından vatandaşlar vatandaşların sorularını yanıtladı. Vatandaşların taleplerini not alan ve ilgili birimlere talimat veren Başkan Yücel, taleplerin kısa sürede çözüleceğini vurgulayarak; "Bu akşam bizlere ilettiğiniz talepler sorumluluk alanımızda olmasa dahi çözümü için gerekli mercilere yazılı ve sözlü başvurularımızı yapıp takipçisi olacağız. Diğer taraftan sorumluluk alanlarımızdaki taleplerinizi ise en kısa sürede çözmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Konuşmasının ardından alkışlarla sahneden inen Başkan Yücel, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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