Başkan Yücel aşure ikram etti

ANTALYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Muharrem ayı dolayısıyla cuma pazarında aşure ikramında bulundu.

Alanya Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Aşure etkinliğine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Alanya Belediyesi personelleri tarafından 7 kazanda hazırlanan aşure, cuma pazarı girişinde vatandaşlara ve esnafa ikram edildi. Yaklaşık 4000 kişiye ikram edilen aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Başkan Yücel, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı vesilesiyle aşure etkinliğimizi düzenledik. Aşure bir kazanda yapılarak birçok kişiye dağıtılan, paylaşmayı aşılayan önemli bir kültürel mirastır. Birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyelerde yaşandığı bu tür etkinliklerimizin kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

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