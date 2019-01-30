Başkan Yılmaz’dan Çoşkun ailesine yardım eli

YALOVA’nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde oturan Yurdagül-Murat Coşkun çiftinin bebekleri Zülfiye Coşkun’a Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yardım elini uzattı. Subaşı beldesinde yaşayan Yurdagül-Murat Coşkun çiftinin 4 aylık bebekleri Zülfiye Coşkun’un beyninde bir omurilik rahatsızlığı olan 'hidrosefali' sendromu tespit edildi. Coşkun çifti, ev ziyaretleri esnasında Başkan Yılmaz'dan bebeklerinin tedavi süreci için yardım istedi. Başkan Yılmaz da, “Evladımızın tedavisi için gereken ne varsa yapmaya hazırız” diyerek, çifti Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirdi. 4 aylık Zülfiye bebek, beyin cerrahi servisinde, Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından tedavi altına alındı. Tedaviye olumlu tepki veren Zülfiye bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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