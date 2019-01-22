Başkan Yılmaz’a Giresunlulardan ziyaret

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-GEMLİK Giresunlular Derneği Başkanı Halil Ataş, dernek yönetimi ile birlikte Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ataş, derneklerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Refik Yılmaz’a teşekkür etti.

Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Halil Ataş ve dernek yönetimi, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a ziyarette bulundu. Giresun Kültür Evi inşaat çalışmaları hakkında da Başkan Refik Yılmaz’a bilgi veren Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ataş, “Gemlik’imizde spor salonlarından, yüzme havuzuna, farklı branşlardan kurslara kadar gençlik adına yapılan çok güzel çalışmalar yer almakta. Bu güzel çalışmalardan ötürü Belediye Başkanımız Refik Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Yılmaz da, “Gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda daha ileriye gitmesi için gereken desteği her zaman verdik. Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, aralarındaki dayanışma ve kaynaşma duygularını arttırmak, sportif faaliyetler vasıtasıyla kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla Gemlik Belediyesi olarak birçok proje ile gençliğimize yatırım yaptık. Günümüzde gençlerimizin karşılaştığı önemli sorunların başında gelen madde bağımlılığıyla etkin mücadelede, gençlerimizi sporla, sanatla, bilimle iç içe yetiştirerek, çevreye, insanlara, doğaya duyarlı, potansiyelini kullanan nesiller olarak geliştirmeyi sorumluluk alanlarımız içerisinde görüyoruz” diye konuştu. Buluşma, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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