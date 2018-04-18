Başkan Yılmaz: Selyeri’ndeki çarpık kentleşme ortadan kalkıyor

SAMSUN,() - SAMSUN Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ADEKA İlaç Sanayi arasında imzalanan protokol ile Selyeri Mevkii’nde yapılacak olan 18 derslikli okul resmiyet kazandı.



Samsun Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol töreninde ADEKA İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cüneyt Arpacıoğlu’na okul yapımında büyük katkı sağladığı için teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Ali bey bu zamana kadar ricalarımızı kırmayarak eğitime birçok katkıda bulundu. En son protokolünü imzaladığımız bu 18 derslikli okulda ADEKA ailesinin katkısı çok büyük. Selyeri mahallesindeki çarpık kentleşmenin ve çirkin görüntünün ortadan kalkması ve kimsenin mağdur olmaması için büyük uğraşlar verdik. Aynı bölgede TOKİ 300 konutlu bir site yapıyor. Bu sene bitmesi planlanan konutlarda ortalama bin 200 kişi yaşayacak. Buradaki en önemli amacımız sanayi içinde kalan ve iç içe geçmiş vaziyette bulunan Selyeri Mahallesi sakinlerini TOKİ tarafından yapılan bu modern konutlara taşımak. Kısacası orada yaşayan insanlarımızın şartlarını iyileştirmek için çabalıyoruz. TOKİ’nin buraya yaptığı konutlarla birlikte eğitim ve ibadet yeri ihtiyacı doğdu. Bu noktada TOKİ cami yaptıracağını belirtince biz de okul yapımı için kolları sıvadık. Hemen Ali beyi aradım ve bu okulun yapımında yardımcı olması konusunda rica ettim. O da her zamanki gibi ‘memnuniyetle’ dedi. İnşallah bugün protokolünü imzaladığımız okulun önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Kendilerine Samsun halkı adına eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ALTYAPI, YOL, ÇEVRE DÜZENLEMESİ BÜYÜKŞEHİR’DEN

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü :

“300 konutun üretildiği yere ilk etapta okul, ikinci etapta dini tesis lazım. Dediğim gibi okul ve dini tesisin çözümü hazır. Geriye kalan yol çalışmalar, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, aydınlatması gibi işleri de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Allah nasip ederse en kısa zamanda sanayi içinde kalan evlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı son derece modern olan bu konutlara taşıyacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve ADEKA İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cüneyt Arpacıoğlu arasında okul yapımı için gerekli protokol imzalandı.

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