Başkan Yılmaz, itfaiyecilerin haftasını kutladı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, İtfaiye Haftası nedeniyle ziyaret ettiği İtfaiye Amirliği'nde, personel ile bir araya geldi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İtfaiye Haftası nedeniyle belediye bünyesindeki İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Başkan Yılmaz, personel ile birlikte pasta kesti. İtfaiye ekiplerinin zor bir görevi ifa ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Her türlü afet ve yangınlarda korkusuzca, cansiperane yanımızda olan itfaiye teşkilatının kuruluşunun 304'üncü yıl dönümü münasebetiyle kendilerini ziyaret ettik. Kahraman itfaiyecilerimizin haftasını tebrik ediyorum" dedi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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