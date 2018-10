Başkan Yılmaz: Hayvanların korunması konusunda belediyelerin sorumluluğu büyük

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, son günlerde ülke genelinde artan hayvanlara yönelik şiddet olaylarıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası'nın çıkması yönündeki ihtiyacı yeniden gündeme taşıdı. Hayvanlara işkence, eziyet ve kötü muameleyi cezasız bırakmak bizim gibi, yaratılan her canlıyı sevmeyi ilke edinen bir millete yakışmaz. Meclisimizin yasayı bir an önce çıkaracağına inanıyorum. Hayvanların korunması ve kollanması konusunda belediyelerin de sorumluluğu büyük. Bu konuda biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya, Bolu'daki canlara yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce Meclis'ten geçmesi, yasal düzenleme yapılana kadar AK Partili belediyelerin konuya özen göstermeleri konusundaki uyarılarına dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Hayvan dostu bir belediyeyiz. 'Yeryüzünde bulunanlara karşı merhametli olunuz ki, semadakiler de size merhamet etsin' anlayışı ile sahipsiz canlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde hayvanlara işkence yapanlara yönelik ‘İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz’ diyerek yasanın bir an önce çıkmasını ve cezaların artırılmasını istedi. Yasal düzenleme çıkana kadar da AK Partili belediyelerin bu konuda özenli olması konusunda uyardı. Ne mutlu bize ki Bolu Belediyesi bu konuda uzun yıllardır Türkiye’ye örnek olacak uygulamalara imza atıyor. Hayvan Barınağımız, bölgenin en büyüğü ve en moderni olan Hayvan Hastanemiz görenleri etkiliyor, takdir topluyor. Umuyorum hayvanlar bundan böyle vicdanları yaralayan haberlerle değil, bizim tesislerimiz gibi hizmetlerin çoğaldığına ilişkin örneklerle gündeme gelirler." diye konuştu.

HAYVAN HASTANESİ SAHİPSİZLERE DE, SAHİPLİLERE DE HİZMET VERİYOR

Başkan Yılmaz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde açılışı yapılan hayvan hastanesinde tüm evcil, sokak ve yabani hayvanlara hizmet verildiğini hatırlatarak, hastanede Bolu'dan ve civar illerden yaralı veya hasta olarak gelen hayvanlar sağlıklarına kavuştuğunu söyledi. Başkan Yılmaz, Hayvan Hastanesi'nin 7/24 hizmet verdiğini kaydederek, "Tabiatın Kalbi'nde tüm canlıların sağlık ve huzur içinde yaşaması bizlerin görevi. Allah'ın sessiz kullarının ihtiyaçlarını gidermek; mutlu, sağlıklı ve güvende olmalarını sağlamak için Bolu Hayvan Hastanemizi hizmete açtık. Haftada 7 gün, günde 24 saat hizmet veriyoruz. Hasta ya da zor durumdaki hayvanlara zamanla yarışarak ulaşıyoruz, onları tedaviye alıyoruz. Sadece fiziksel açıdan sağlıklı olmaları değil, insanlarla kaynaşmaları, çevrelerine güvenmeleri, sosyalleşmeleri de önemli. Biz bunu da gerçekleştiriyoruz. Teknolojik olanaklarıyla, uzman veteriner hekimleriyle, ambulansıyla, barınaklarıyla, hayvan oyun parklarıyla Bolu Hayvan Hastanemizin, tüm ülkemize örnek olmasını diliyorum. Biz iyi bir ekibiz, iyi ve hayırlı işlere, projelere imza atıyoruz. Allah tüm belediye çalışanlarımızdan razı olsun." dedi.

ACİL DURUMLARDA AMBULANS

Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan modern hastanede, 2 ameliyathane, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, acil ünitesi, kedi bakım ünitesi-kedi oteli, dijital röntgen-ultrasonografi ve muayene, ameliyat öncesi ve sonrası bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odaları, yavrulu anne bölümü ve karantina bölümleri bulunuyor. Tüm odaların alttan ısıtıldığı, otomatik suluk ve havalandırma sistemiyle donatıldığı hastanede yavrulu annelere özel oda bile tahsis ediliyor. Hastanede 1 adet tam donanımlı hayvan ambulansı da acil durumlar ve nakiller için 7/24 hazır bekletiliyor.

ÖNCE TEDAVİ, SONRA REHABİLİTASYON

Belediye ekiplerince tespit edilen veya duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak Bolu Hayvan Hastanesi'ne getirilen hayvanlar, burada Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ön muayeneye alınıyor. Uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesiyle sahipsiz hayvanlar aşılama, tedavi ve mikroçip takım sürecinin ardından barınaklara ya da yeni sahiplerine gönderiliyor. Sahipli hayvanların bakım, tedavi, aşı ve kısırlaştırma süreçleri benzer şekilde işlerken, travmalarını atlatmalarına da yardımcı olunuyor. Hayvanlar, hastane bünyesinde oluşturulan sosyalleşme parkında rehabilitasyon sürecinden geçiyor.