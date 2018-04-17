Başkan Yılmaz: Eğitime yapılan her yatırım Türkiye'nin aydınlık geleceği için

SAMSUN, () - SAMSUN'un Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eğitime yapılan her yatırımın Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Özel Samsun TAKEV (Türk Alman Kültür Eğitim Vakfı) Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencilerini ağırladı. Ziyarette Öğrencilerden Sinem Sarıkaya'nın 14 yıl önce küçük bir çocukken dedesinin kucağında Başkan Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafı tekrar göstermesi Yılmaz'ı duygulandırdı. Almanya, Polonya ve Fransa'dan gelen öğrencilerin de yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, eğitime yapılan yatırım ve katkının, geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini belirterek, öğrencilerden gelecekte Samsun'u en güzel şekilde temsil etmeleri için hedeflerini yüksek tutmalarını istedi. Konuklarına Samsun'u anlatan Yılmaz, "Turizm, sağlık, spor anlamında Samsun'da her şey var. Türkiye'nin birçok ilinde olmayan golf sahamız bile var. Bu şehir eski bir tütün şehri. Eskiden Samsun denilince akla tütün geliyordu. Ancak şimdi tütünün yerini fındık aldı. Özellikle eğitim için buraya gelen yabancı öğrencilerimizden isteğim şehrimizi kendi ülkelerinde iyi anlatıp tanıtmaları" dedi.

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