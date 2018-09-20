Başkan Yılmaz'dan, Lapseki'ye temiz su müjdesi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Bayramdere barajından çekilen su hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ilçenin içilebilir temiz suya kavuştuğunu söyledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, su arıtma tesisini gezerek bilgi verdi. 12 bin 500 nüfusu olan Lapseki ilçesinde, 35 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir tesis kurduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, ilerleyen yıllarda ek filtreleme depolarıyla 100 bin nüfusa kadar taleplerin karşılanacağına dikkat çekti.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Eğer kapasite arttırmak istersek ek filtreleme tankları için tesis içerisinde boş alanlarımız mevcut. Sadece ek tanklarımızı yerleştirerek artan nüfus oranında gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Tesisimizde her şey otomatik. Sisteme ne kadar su verilmesi gerekiyorsa programlama yardımıyla su veriyoruz. Her sene filtreleme tankının temizliği otomatik olarak yapılacak. Şu çok önemli. Bayramdere barajı, tesisimiz, şehiriçi şebekelerimiz, isale hattımız ve depolarımızın hepsi sıfır, yani yeni. Türkiye sınırları içerisinde örnek gösterilecek nadide ilçelerden biriyiz" dedi.

Lapseki ilçesi için kaliteli su ürettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, 5 yıldan bu yana hiç zam yapmadıklarını söyledi. Bu kadar kaliteli su üretiminin sağlandıktan sonra zam yapmanın doğal bir beklenti olduğunu ifade eden Yılmaz, "2014 yılı Nisan ayından bu yana hiç zam yapmadık. Takdir Belediye Meclisi'nindir. Fakat şuanda böyle bir düşüncemiz yok. Amaç burada sudan kar edelim anlayışı değil. Şimdi maliyetlerimizi ve giderlerimizi hesaplayacağız. Eğer tahsilatlarımız yapacağımız masraflarımızı kurtarıyorsa sıkıntı yok. Yeni sistemde maliyetler elbetteki eskiye göre artış gösterdi. Çünkü musluktan akan suyun kalitesi arttı. Yaptığımız hesaplarda şuandaki maliyetlerimizi kurtarıyoruz. İnşallah bu şekilde de devam eder" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, arıtma suyu tesisi içerisinde yer alan laboratuvarlarda çevre mühendisleri tarafından günlük tahlillerin yapıldığına dikkat çekti.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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