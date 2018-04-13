Başkan Yılmaz'dan hayat kurtaran şoförlere teşekkür plaketi

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,özel halk otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada fenalaşan vatandaşları güzergahlarından çıkıp hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergileyen Özel Halk Otobüsü şoförleri Aydın Çalık ve Recep Dağlı'ya teşekkür etti.

Samsun'da özel halk otobüsünde yolculuk yaparken meydana gelen iki ayrı olayda kalp krizi geçiren ve dalak patlaması sonucu fenalaşan yolcuları hiç bir durakta durmadan en kısa güzergahı kullanarak hastaneye yetiştiren Özel Halk Otobüsü Şoförleri Aydın Çalık ve Recep Dağlı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından makamında kabul edildi.

Sergiledikleri örnek ve insani davranış için şoförleri teşekkür plaketi ile ödüllendiren Başkan Yılmaz,"Bu tür hassasiyetlerin azaldığı bir zamanlarda şoför kardeşlerimizin gösterdiği duyarlılık için ben onları yürekten tebrik ediyorum. İnanın yüreğimizi ısıtan,kalplere dokunan bir davranış örneği sergilediler.Allah razı olsun" dedi. Daha sonra Başkan Yılmaz, hayat kurtarmak adına örnek davranış sergileyen şoförler Aydın Çalık ve Recep Dağlı'ya teşekkür plaketi verdi.

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