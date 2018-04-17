Başkan Yılmaz'dan 2019 vurgusu

SAMSUN,() - AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve Yönetimi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a makamında iade-i ziyarette bulundu. 2019 vurgusu yapan Yılmaz, "İnşallah kol kola, hep beraber, ülkemizin ve Samsunumuzun geleceği için çalışacağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, daha önce hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği AK Parti Atakum İlçe Teşkilatını makamında ağırladı. Ziyarete AK Parti Atakum İlçe Başkanı Avukat Haluk Köksoy ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Yönetim kurulumuzla birlikte sizleri ziyaret etmek, hasbihal etmek istedik diyerek sözlerine başlayan İlçe Başkanı Köksoy, "Yoğun programınız içinde bize de zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bize her zaman destek olduğunuzu biliyoruz. Rabbim sizlere kolaylık versin. Başarılı çalışmalarınızla kentimiz yükselen bir değer. İnşallah bunu katlayarak, üst üste daha fazla zirveye taşıyarak Samsun halkımıza güzel hizmetler yapmaya biz de vesile olacağız. AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı olarak 24 saat sizin yanınızdayız" dedi.

2019 İÇİN EL ELE KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Allah hep birlikte güzel işler yapmayı nasip etsin, yolunuz açık olsun. Atakum Samsunumuzun en önemli ilçelerinden birisi. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman beraberiz. 2019 çok uzak değil, yoğun işlerimiz var. Samsunumuzun ve ülkemizin geleceği açısından yoğun çalışmalar olacak. İnşallah kol kola, hep beraber, ülkemizin ve Samsunumuzun geleceği için gece gündüz durmadan yorulmadan koşturacağız. Rabbim yolumuzu açık etsin. Birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.

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