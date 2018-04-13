Başkan Yılmaz çalışmaları Meclis'te anlattı





Nedim KOVAN/ORDU, () -ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentte yürütülen çalışmaları Belediye Meclisi toplantısında, meclis üyelerine anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçede çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Enver Yılmaz, yeni çalışmalarına başlanılan projelere değindi. Ordu'da 4 yılda yaptıkları hizmetlerin artık gözle görülür hale geldiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, Altınordu'da yapılacak olan Şehitlik Anıtı'nın da ihaleye çıktığını kaydetti. Mevcut yatırımların bitmesi noktasında bu yıl gayret gösterileceğini anlatan Yılmaz, "Şehitlik Anıtı Ordu için ihtiyaçtı. Arka yüzünde 1643 şehidimizin adının yazılı olacağı anıtımız Atatürk Anıtı’nın karşısına yapılacak. Yaklaşık 13 dönümlük alanda yapılacak projemizin ihalesine çıktık. Kısa sürede hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Köprübaşı meydan projesini mayıs ayı sonunda hizmete sunacağız. Süleyman Felek caddesini trafiğe kapatmak suretiyle başlattığımız çalışmaları Köprübaşı meydanında da uyguluyoruz. Günde 80 bin vatandaşımızın yürüyüş yaptığı, yaklaşık 1 kilometrelik alanda binalar giydirildi. Köprübaşı Camii’nin de içerisinde yer aldığı alanda güzel bir meydan ortaya çıkacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içindeki trafiğe köklü çözüm bulmak amacıyla başlatılan kavşaklardaki düzenleme çalışmalarınında sürdüğünü belirten Yılmaz, “Soya ve Yeni Mahalle kavşağı ile ara kavşaklarda şehrin dinamiklerine uygun kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Trafiğin yoğunlaştığı Sivil Savunma kavşağında yaptığımız çalışmayı da tamamladık. Şu an peyzajını gerçekleştiriyoruz. Yine Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nın da çalışmalar var, ekim ayı sonunda bitecek. Burada meydanda tek kalan binanın yıkımı da kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek. Projenin yıl sonuna teslim edileceğini söylemiştik ancak yetkili firma ekim ayı sonunda Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nı teslim edeceğini belirtti. 15 milyon TL kamulaştırma, 11 milyon TL de yapım maliyeti bulunan projenin maliyeti yaklaşık 26 milyon TL. Kumru'ya da kent meydanı ve otopark projemiz var. Derenin ıslah çalışması nedeniyle gecikme oldu. Projenin bedeli ise 8 milyon TL" şeklinde konuştu.

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