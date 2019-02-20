Başkan Yılmaz, başarılı sporcular bilgisayar hediye etti

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ulusal turnuvalarda kenti temsil eden Köroğlu Satranç Kulübü üyelerine bilgisayar hediye etti.



Köroğlu Satranç Kulübü bünyesinde Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Bolu’yu temsil eden Türkiye ikincisi Metehan Yavuz, Türkiye üçüncüsü Akın Özsakallıoğlu ve Türkiye dördüncüsü Okan Özsakallıoğlu, Satranç İl Temsilcisi Akın Ateş ve dereceleriyle gururlandıran sporcuların aileleri tarafından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a kendilerine ve kulübe verdiği destekten dolayı bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette, başarıları sayesinde Milli Takıma seçilen sporculara desteklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Yılmaz; "Sizlerin her koşulda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Elde ettiğiniz başarılardan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.



Ziyaretin sonunda Başkan Yılmaz Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Bolu'yu temsil eden sporculara dizüstü bilgisayar hediye etti.



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