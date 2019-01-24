Başkan Yılmaz, 9 hastayı ziyaret etti

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz her hafta gerçekleştirdiği hasta ziyaretleri kapsamında bu hafta da 9 hastayı evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, her hafta gerçekleştirdiği ‘Hasta Ziyaretleri’ kapsamında bu hafta da 9 hastayı evlerinde ziyaret etti. Yılmaz, ziyaretlerinde hastalar ile yakından ilgilenerek hasta yakınlarından da hastaların durumları ile ilgili detaylı bilgiler alıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ziyaretlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Şevki Erkal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim yardımcısı Alican Önal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ eşlik etti.

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