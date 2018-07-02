Başkan Yıldızgörer: İhracat rakamları gurur verici

MERSİN, () – MERSİN’de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verilerini değerlendirerek, ortaya çıkan tablonun gurur verici olduğunu söyledi.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "2018'in ilk yarısında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı. Haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolara yükselerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu Türkiye adına gurur verici bir tablodur. İhracat rakamlarının önümüzdeki süreçte daha da ileriye gideceğini düşünüyoruz. İhracat rakamlarının yanı sıra yatırımların ve istihdam oranlarının da artacağından kuşkumuz yok" dedi.



EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İş dünyası olarak ekonominin büyümesi için çalışacaklarını ifade eden Yıldızgörer, "Mersin iş dünyası olarak cari açığı kapatmak, ihracat rakamlarını üst seviyeye çekmek ve istihdam rakamlarımıza katkıda bulunabilmek adına yeni yatırımlara devam edecek, daha çok çalışacağız. Bu anlamda üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz. Her geçen gün gelişen Mersin sanayisinin daha iyi sonuçlar vermesi için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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