Başkan Yıldızgörer: Enflasyonla mücadelede hükümetimizin yanındayız

MERSİN, () MERSİN’de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, enflasyonla mücadelede sonuna kadar hükümetin yanında olduklarını söyledi.

MÜSİAD Başkanı Yıldızgörer, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonla mücadele paketine ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi., Yıldızgörer açıklamasında, MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi ve yerli ve milli üretim konusunu kendilerine şiar edindiklerini belirterek, "Bizler, 'Meselemiz Türkiye Olsun' diyerek yola çıktık. Attığımız her adımı bu şuurla yerine getirdik. Yine aynı şuur ve hissiyatla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkat çektik. Enflasyon; ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği taşımaktadır. Bu nedenle enflasyonu yalnızca fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artışlar olarak değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil; aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri; yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekûn bir duruş sergilemek zorundayız" dedi.

MÜSİAD olarak her zaman için milli bir duruş sergilediklerini ifade eden Yıldızgörer, eylül ayı itibariyle yüzde 24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak ‘Yüksek Kur - Yüksek Enflasyon’ sarmalından çıkış noktasında; iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isteriz" diye konuştu.



