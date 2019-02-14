Başkan Yıldırım: TOKİ 2’inci etap için çalışmaları başlattık

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT'ın Erbaa ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, 2017 yılında yapımına başlanan 224 TOKİ konutunun anahtar teslimi ve açılışının kısa süre içerisinde yapılacağını, 2’inci etap TOKİ konutları için ise hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Uygun arsa bulanamadığı gerekçesiyle Erbaa’da TOKİ’nin yıllarca yapılamadığını, göreve geldikten sonra bu işi çözdüklerini belirten Başkan Yıldırım ''TOKİ Erbaa'ya gelmez deniliyordu. Erbaa'da TOKİ olmaz deniliyordu. Yıllarca oyalanmıştı. TOKİ arazi istediği zaman arazi bulamıyoruz diyorlardı. Biz TOKİ'nin arazisini de aldık, TOKİ'yi de getirdik. Birinci etap TOKİ'nin anahtarları teslim edilmek üzere. Açılışını yapacağız hep beraber. Buradan da müjdemizi verelim 2'inci etap TOKİ için çalışmaları başlattık. Önümüzdeki süreçte hazırlıkları bitirip projeyi başlatacağız'' dedi.

'YAŞLI BAKIM VE ENGELLİ BAKIM MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Çamlık Koru Park projesinin tamamlandığını proje alanının yanında yer alan ve verilen çürük raporu sebebiyle boşaltılan eski Ali Özgül Huzurevi binasını güçlendirip yaşlı bakım ve engelli merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Yıldırım ''Çamlık tesisimiz yıkılmış 8 yıl olmuştu, 8 yıldır çivi çakılamamıştı. Biz Çamlık Projemizi tamamladık. Şu an tesisimiz hizmete açılmak üzere. Şu anda çamlık içerisinde yer alan yüzme havuzumuzu yeniliyoruz. Yine tesisimizin hemen yanında bulunan ve alınan raporlara göre çökmek üzere, yıkılmak üzere olan eski huzurevi binamızı güçlendirip o binayı yaşlı bakım ve engelli bakım merkezi yapacağız'' diye konuştu.

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