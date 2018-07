Başkan Yeşilboğaz: Vatandaşlara mezar olan yollar unutulmamalı

MERSİN, () - MERSİN Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, merkez Toroslar ilçesi Gözne Arslanköy kavşağında tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 16 kişinin yaralanmasında, yetkililerin yolları güvenli hale getirememesinin çok büyük payı olduğunu söyledi.

Kaza ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınlayan Baro Başkanı Yeşilboğaz, özellikle yaz aylarında tarım işçilerinin ve yazlıkçıların yoğun olarak kullandığı, Gözne-Arslanköy yolunun, bölge halkını tedirgin ettiğini dile getirdi. Başkan Yeşilboğaz, kazanın meydana geldiği viraj sürekli kazalara neden olduğunu belirterek, "Bu virajlarla ilgili önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bazı yerlerde iki arabanın dahi yan yana geçemeyecek kadar yolların dar olması, o bölgece sürekli kazalara, ölüm ve yaralanmalara sebep olmaktadır. Vatandaşlar, şoförler tehlikelerle boğuşuyor. Yetkililer bu yol için bir an önce harekete geçmelidir. Bizim istediğimiz, bu yolda daha fazla can kaybı yaşanmadan, genişletme çalışmaları yapılması, yolların daha güvenli hale getirilmesidir. Bu yolda birçok can yok olup gitti, birçok çocuk öksüz ve yetim kaldı, birçok yuvaya ateş düştü. Türkiye’de kilometrelerce duble yollar yapılırken, vatandaşlara mezar olan yollar unutulmamalı. Yollar daha fazla mezar olmasın. Yetkililer sesimize kulak vermeli. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.

BAŞKAN TUNA’DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bugün sabah saatlerinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kaza ile ilgili bir mesaj yayınladı. Kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Başkan Tuna, "Rızıklarının peşinde sabahın erken saatlerinde yola çıkmış olan ve bu kazada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

