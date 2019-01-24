Başkan Yeşilboğaz: Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız ihlal ediliyor

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Anayasa’nın 56’ncı maddesi olan, 'Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir', hükmü ihlal ediliyor" dedi.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde düzenlenen ortak toplantıya, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Sevim Küçük, Tabip Odası, Mersin Eczacı Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, sendikalar ve dernek temsilcileri katıldı.

STK’lar adına ortak basın açıklama yapan Başkan Yeşilboğaz, yaşam hakkının, sağlıklı ve dengeli bir çevrede gerçekleşebileceğini belirterek, "Türkiye’nin, mevcut ve planlanan kirli ve eski teknolojiler olan termik, nükleer santraller, çimento ve demir çelik fabrikaları ile gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline dönüştürülmesi ile, suların HES projeleriyle ticarileştirilecek. Dağlarımızın taş ve maden ocakları ile tahrip edilmesiyle, GDO’lu hibrit tohumlarla gıda politikamızın tamamen dışa bağımlı hale getirilecek. Meralarımızın yok edilmesiyle tarımımızın ve hayvancılığımızın bitme noktasına getirilmesiyle, turizm adına ormanlarla kaplı kıyılarımızın betonlaştırılmasıyla, denizlerimizde doğal balıkçılığın bitirilmesiyle, yerine balık çiftliklerinin kurulması ile yaşam hakkımızı koruyan Anayasa’nın 56’nci maddesi ihlal edilmektedir. Bu ihlalin karşısında hukuk kurallarının işletilmemesi, var olan sorunları çözümlenemez hale getirmekte ve büyümesine neden olmaktadır" diye konuştu.

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